Über 900 Erst­se­me­ster-Stu­die­ren­de star­ten ins Win­ter­se­me­ster 2021/22 – Inter­na­tio­na­le Master­stu­di­en­gän­ge beson­ders gefragt

Die Hoch­schu­le für Ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten Hof star­tet mit über 900 Erst­se­me­ster-Stu­die­ren­den ins Win­ter­se­me­ster 2021/22 und setzt damit ihren Wachs­tums­kurs fort. Ins­ge­samt sind an den Stand­or­ten Hof, Münch­berg, Kro­nach und Selb nun rund 3800 Stu­die­ren­de imma­tri­ku­liert (plus 5,5%). Dies ist der höch­ste Stand seit Bestehen der Hoch­schu­le. Beson­ders bemer­kens­wert: Für das neue Seme­ster gin­gen über 40 Pro­zent mehr Bewer­bun­gen ein als im Vorjahr.

„Es ist ein­deu­tig: Unser Zuwachs stammt zu einem gro­ßen Teil aus den inter­na­tio­na­len und eng­lisch­spra­chi­gen Master­stu­di­en­gän­gen. Ihre Attrak­ti­vi­tät und die Inter­na­tio­na­li­sie­rungs­stra­te­gie unse­rer Hoch­schu­le sor­gen dafür, dass die Hoch­schu­le Hof trotz der wid­ri­gen Bedin­gun­gen rund um die Pan­de­mie wei­ter­hin wächst. Hier sehe ich auch zukünf­tig das größ­te Ent­wick­lungs­po­ten­ti­al“, so Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann in einer ersten Reak­ti­on. Mit der Gesamt­zahl der Imma­tri­ku­lier­ten steigt auch die Zahl der Stu­die­ren­den aus ande­ren Län­dern wei­ter an. Waren im letz­ten Jahr 764 aus­län­di­sche Stu­die­ren­de in Hof imma­tri­ku­liert, so stieg die­se Zahl nun auf rund 1100: „Aller­dings wer­den unse­re aus­län­di­schen Stu­die­ren­den auf­grund der exi­stie­ren­den tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten natür­lich nicht alle gemein­sam in Hof sein“, so der Hoch­schul­prä­si­dent weiter.

Master­be­wer­bun­gen fast verdoppelt

Die deut­lich grö­ße­re Bewer­ber­zahl ins­ge­samt – sie stieg von fast 4000 im Vor­jahr auf nun rund 5800 – ist vor allem auf das Inter­es­se an den Master­stu­di­en­gän­gen zurück­zu­füh­ren. In die­sem Bereich konn­te fast eine Ver­dopp­lung der Bewer­bun­gen im Ver­gleich zum letz­ten Win­ter­se­me­ster ver­zeich­net wer­den. Die­ses Wachs­tum ist ins­be­son­de­re auf Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber aus dem Aus­land zurück­zu­füh­ren. Beson­ders inter­es­sant sind für die Stu­di­en­in­ter­es­sier­ten dem­nach die eng­lisch­spra­chi­gen Master­an­ge­bo­te in Münch­berg und Hof. Auf gro­ßes Inter­es­se stie­ßen aber auch die neu­en Bache­lor­stu­di­en­gän­ge Design und Mobi­li­tät (Selb), Wirt­schafts- und Orga­ni­sa­ti­ons­so­zio­lo­gie (Hof), Inno­va­ti­ve Gesund­heits­ver­sor­gung (Kro­nach) sowie der Stu­di­en­gang Ver­wal­tungs­in­for­ma­tik (Hof).

Cam­pus­ral­lye zum Start

Die neu­en Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le Hof wur­den im Rah­men der Erst­se­me­ster­ta­ge auf dem Cam­pus in Hof begrüßt und mit viel­fäl­ti­gen Infor­ma­tio­nen zu Hoch­schu­le, Stu­di­en­fä­chern und Cam­pus ver­sorgt. Dabei gab es unter ande­rem die Mög­lich­keit die neue Wir­kungs­stät­te im Rah­men einer App-gestütz­ten Cam­pus­ral­lye ken­nen­zu­ler­nen. Für die Stu­die­ren­den auf dem Lucas-Cra­nach-Cam­pus in Kro­nach (02.10.) sowie am Lern­ort Selb (04.10.) wird es zudem noch jeweils eine wei­te­re Ein­füh­rungs­ver­an­stal­tung geben.

