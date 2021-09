Die FO 10 in Wil­lers­dorf (Aisch­brücke) wird wegen Brücken­bau­ar­bei­ten im Zeit­raum vom 04.10.2021 bis zur Been­di­gung der Bau­ar­bei­ten, läng­stens bis 07.10.2021, für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt.

Die Umlei­tung läuft über Hal­lern­dorf, Schna­id und Stie­bar­lim­bach und ana­log für die Gegenrichtung.

Die Zufahrt der Anwoh­ner und Anlie­ger zu Ihren Grund­stücken ist auch wäh­rend der Bau­ar­bei­ten gewährleistet.

ÖPNV Umlei­tung Bus­li­nie 265

Schü­ler aus Haid wer­den mit Klein­bus­sen nach Stie­bar­lim­bach gebracht, dort erfolgt der Umstieg in die Linie 265. Bei den Heim­fahr­ten dem­entspre­chend umge­kehrt. Der Lini­en­bus 265 kann Haid nicht bedie­nen. Auf­grund der Umlei­tungs­strecke wird die Hal­te­stel­le Kel­ler­berg vor Wil­lers­dorf ange­fah­ren. Schü­ler müs­sen ent­we­der ent­spre­chend frü­her an der Hal­te­stel­le sein oder auf die Hal­te­stel­le Spar­kas­se aus­wei­chen. Bei den Direkt­fahr­ten von Hal­lern­dorf nach Wil­lers­dorf ent­fällt die Hal­te­stel­le Hal­lern­dorf Kel­ler­berg, Ersatz­hal­te­stel­le ist Sparkasse.

Fahr­gä­ste beach­ten bit­te auch die Hin­wei­se an den Haltestellen.