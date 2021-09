Mit Gül­tig­keit ab Mon­tag, 04.10.2021, ändert sich der Bau­stel­len­fahr­plan Linie 226.

Die Fahrt um 6:52 Uhr an Mo-Fr ab Egloff­stein Bus­bahn­hof nach Grä­fen­berg Schulzentrum/​Grundschule wird durch­ge­hend an allen Hal­te­stel­len um 5 Minu­ten frü­her gelegt, die neue Abfahrt in Egloff­stein Bus­bahn­hof ist um 6:47 Uhr.