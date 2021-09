Kro­nach- Unbe­schwert bum­meln, fla­nie­ren und auf Shop­ping­tour gehen – mit der gan­zen Fami­lie und ohne All­tags­stress! Das konn­ten Ein­hei­mi­sche wie Gäste stets am „Tag der Deut­schen Ein­heit“, wenn Kro­nach zu sei­nem all­seits belieb­ten Drei-Län­der-Tref­fen mit ver­kaufs­of­fe­nem Fei­er­tag lud. Lei­der kann der Dau­er­bren­ner auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und der damit ver­bun­de­nen Maß­ga­ben wie­der­um nicht in der gewohn­ten Form statt­fin­den. Nach­dem das High­light im Vor­jahr schon in abge­speck­ter Form statt­fand, stellt die Akti­ons­ge­mein­schaft Kro­nach heu­er erneut eine Coro­na-adäqua­te Akti­on in Form eines bun­ten Herbst­markts auf die Bei­ne. Auch die Geschäf­te der Kro­nacher Innen­stadt haben an dem Sonn­tag von 13 Uhr bis 18 Uhr geöff­net und freu­en sich auf Besuch!

Wann könn­te man in den Geschäf­ten bes­ser nach Her­zens­lust stö­bern und sich fach­kun­dig bera­ten las­sen als beim all­jähr­li­chen Herbst-Event in der Lucas-Cra­nach-Stadt? Der feste Ter­min im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der der Stadt Kro­nach ist eine gute Gele­gen­heit, deren außer­ge­wöhn­li­che Viel­falt an Geschäf­ten, Gast­ge­bern, Gesund­heits- und Well­ness-Anbie­tern sowie des ört­li­chen Hand­werks ken­nen­zu­ler­nen. So wird es auch in die­sem Jahr sein, wenn­gleich der schö­ne Anlass in etwas abge­speck­ter Form began­gen wer­den muss.

Freu­en dür­fen sich alle Besu­cher auf einen bun­ten Herbst­markt, der ganz im Zei­chen der „gol­de­nen Jah­res­zeit“ ste­hen soll. Bereits der qua­li­täts­vol­le Kunst­hand­wer­ker­markt am 5. Sep­tem­ber war – eben­falls als Coro­na-adäqua­te Alter­na­ti­ve für das Kro­nacher Stadt­fest – auf regen Zuspruch gesto­ßen. Am 3. Okto­ber laden nun­mehr erneut mit Kunst­vol­lem und Schö­nem gut bestück­te und lie­be­voll gestal­te­te Stän­de im Bereich Mari­en­platz / Stadt­gra­ben zum Stö­bern und Ent­decken ein und wer­den das hoch­wer­ti­ge Ange­bot der Geschäf­te der Innen­stadt ergänzen.

Die Kro­nacher Geschäfts­welt freut sich auf die­sen Tag und wird sei­ne Öff­nungs­zei­ten für ein unbe­schwer­tes Shop­ping­ver­gnü­gen an die Markt­zei­ten anpas­sen. Wie immer haben sich der Ein­zel­han­del und die Gastro­no­mie vie­le Aktio­nen, Son­der­an­ge­bo­te und so man­che Über­ra­schun­gen für ihre Kun­den ein­fal­len las­sen, um die Attrak­ti­vi­tät der Ein­kaufs­stadt Kro­nach mit ihrem brei­ten Spek­trum an Fach- und Ein­zel­händ­lern, Gastro­no­men und Dienst­lei­stern her­vor­zu­he­ben. Das herbst­li­che High­light ist eine gute Gele­gen­heit, die­se außer­ge­wöhn­li­che Viel­falt ken­nen­zu­ler­nen und ohne Zeit­druck in den Geschäf­ten nach Her­zens­lust zu stö­bern und sich fach­kun­dig bera­ten zu las­sen. In fröh­li­cher Atmo­sphä­re kön­nen die Besu­cher die geöff­ne­ten Türen genie­ßen, durch die roman­ti­sche Innen­stadt fla­nie­ren und sich dabei am viel­fäl­ti­gen Ange­bot erfreuen.

Natür­lich ist auch für das leib­li­che Wohl aller Besu­cher mit kuli­na­ri­schen Lecke­rei­en „to go“ auf dem Mari­en­platz bestens gesorgt. Die Innen­stadt wird nicht gesperrt. Für alle Besu­cher sowie Markt­händ­ler gilt das bekann­te Hygie­neschutz-Kon­zept, an des­sen Ein­hal­tung vor Ort durch Aus­hän­ge erin­nert wird. Herz­li­che Ein­la­dung ergeht an die gesam­te Bevöl­ke­rung. (Autorin: Hei­ke Schülein)

Anmel­dun­gen Herbst­markt: Die Akti­ons­ge­mein­schaft Kro­nach freut sich auf eine rege Betei­li­gung am Herbst­markt. Inter­es­sier­te Fier­an­ten mel­den sich bit­te umge­hend bei Michae­la Weiss tele­fo­nisch unter 09261/20086 oder per Email an weiss.menswear@t‑online.de