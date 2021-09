Mit annä­hernd 200 Beför­de­run­gen am Wochen­en­de hat das Fif­ty-Fif­ty­Ta­xi des Land­krei­ses Bay­reuth einen viel­ver­spre­chen­den Start hin­ge­legt. Fahr­gä­ste aus dem gesam­ten Land­kreis haben an den bei­den Start­wo­chen­en­den das Fif­ty-Fif­ty­Ta­xi Taxi genutzt, um nach Trockau oder Bay­reuth zu kom­men. Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann zeigt sich sehr erfreut: „Ich freue mich wirk­lich sehr, dass unser Fif­tyFif­ty-Taxi so gut ange­nom­men wird und auch trotz der aktu­ell noch schwie­ri­gen Coro­na-Situa­ti­on schon rege genutzt wird.“

Schon jetzt zeigt sich, dass die neu­en „Qua­li­tä­ten“ die­ses Mobi­li­täts­an­ge­bo­tes sehr posi­tiv auf die Nut­zer wir­ken: zeit­li­che Fle­xi­bi­li­tät und flä­chen­decken­de Mobi­li­tät, zuge­schnit­ten auf die zen­tra­len Frei­zeit­stand­or­te Bay­reuth, Trockau und Breitenlesau.

Mit Blick auf die nach­fra­ge­star­ken Herbst- und Win­ter­mo­na­te pro­gno­sti­ziert das Fif­ty-Fif­ty-Taxi-Team im Land­rats­amt Beför­de­rungs­zah­len im Bereich von über 500 Fahr­gä­sten pro Wochen­en­de. Hier­zu Land­rat Wie­de­mann: „Unse­re asso­zi­ier­ten Taxi­un­ter­neh­men sind hier­für gerüstet.“

Die Funk­ti­ons­wei­se des Fif­ty-Fif­ty-Taxis ist auch ver­gleichs­wei­se ein­fach, benut­zer­freund­lich und nie­der­schwel­lig. Ent­spre­chend des Grund­sat­zes „100 Pro­zent Taxi, 50 Pro­zent bezah­len“ ent­rich­tet der Fahr­gast ledig­lich den hal­ben Taxi­preis, die ande­re Hälf­te über­nimmt der Land­kreis. Ver­kehr­lich abge­wickelt wird das Pro­jekt durch fünf Taxi­un­ter­neh­men aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth, die in einem Koope­ra­ti­ons­ver­bund mehr als 30 Taxen in das System ein­brin­gen. Vor­aus­set­zung ist immer die tele­fo­ni­sche Bestel­lung des jewei­li­gen Fahrt­wun­sches unter fol­gen­den Tele­fon­num­mern: 0921 64455; 0921 64422; 09212 92463; im süd­li­chen Land­kreis auch: 09241 3000; 09241 1500.

Zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen zum Fif­ty-Fif­ty-Taxi gibt es tele­fo­nisch unter der Num­mer 0921 728345 oder im Inter­net unter die­sem Link: https://​zukunft​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​m​o​b​i​l​-​d​i​g​i​t​a​l​/​f​i​f​t​y​-​f​i​f​t​y​-​t​axi.

Land­rat Wie­de­mann abschlie­ßend: „Stand jetzt bin ich davon über­zeugt, dass das System sich bereits kurz­fri­stig auf hohem Niveau eta­blie­ren wird.“ Das Fif­ty-Fif­ty-Taxi fährt jeden Frei­tag auf Sams­tag und Sams­tag auf Sonn­tag, jeweils nachts in der Zeit von von 21 bis 5 Uhr.