CORO­NA-KENN­ZAH­LEN:

Im Hofer Land wur­den 22 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet, drei aus der Stadt und 19 aus dem Land­kreis Hof. Davon waren zwei Per­so­nen als Kon­takt­per­son bekannt. Die Gesamt­zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le steigt auf 10.822. Da sechs Per­so­nen aus der Qua­ran­tä­ne ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 140. Ins­ge­samt 10.407 Per­so­nen gel­ten als gene­sen. Bei den aktu­el­len Neu­in­fek­tio­nen sind 13 Per­so­nen einer Pfle­ge­ein­rich­tung in Fei­litzsch zuzu­ord­nen. Mit Fol­ge­fäl­len in der Sta­ti­stik dürf­te in den kom­men­den Tagen zu rech­nen sein.

Die 140 akti­ven Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Land­kreis und Stadt:

Land­kreis Hof: 83

Stadt Hof: 57

7‑Ta­ge-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 59,25

Stadt Hof: 73,05

IMP­FUN­GEN:

Seit Beginn der Imp­fun­gen wur­den im Hofer Land ins­ge­samt 195.582 Imp­fun­gen (durch Impf­zen­tren und Haus­arzt­pra­xen) durch­ge­führt, davon 98.295 Erst­imp­fun­gen. Die Impf­quo­te nach Erst­imp­fun­gen liegt bei 69,9 % der Gesamt­be­völ­ke­rung. Die Quo­te der Erst­ge­impf­ten ab 12 Jah­ren** bei 77,14 %. Die Quo­te der voll­stän­dig Geimpf­ten bei 69,18 % der Gesamtbevölkerung.

** (bezieht sich auf Gesamt­be­völ­ke­rung ohne 0–11 Jahre)

Bit­te zu inzi­denz­ab­hän­gi­gen Rege­lun­gen beach­ten: Sowohl im Land­kreis als auch in der Stadt Hof gel­ten aktu­ell die 3G-Regeln. Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zu den gül­ti­gen Coro­na-Maß­nah­men sowie wei­te­re Coro­na-Zah­len fin­den Sie auf unse­rer Home­page unter: www​.land​kreis​-hof​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​w​i​r​-​i​n​f​o​r​m​i​e​r​en/

Die baye­ri­sche Kran­ken­haus-Ampel steht der­zeit auf GRÜN.

Die Coro­na­vi­rus-Infek­ti­ons­zah­len in Bay­ern sowie die Zah­len der in Kran­ken­häu­sern auf­ge­nom­me­nen Coro­na-Pati­en­ten fin­den Sie unter: www​.lgl​.bay​ern​.de/​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​/​i​n​f​e​k​t​i​o​n​s​s​c​h​u​t​z​/​i​n​f​e​k​t​i​o​n​s​k​r​a​n​k​h​e​i​t​e​n​_​a​_​z​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​k​a​r​t​e​_​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​i​n​d​e​x​.​h​t​m​#​k​e​n​n​z​a​h​len

Dar­aus rele­van­te aktu­el­le Kenn­zah­len für Bayern: