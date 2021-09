Regio­na­le Pro­duk­te im Groß­raum Nürn­berg inten­siv erleben

Der VGN und die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg betei­li­gen sich am bun­des­wei­ten Tag der Regio­nen im Sep­tem­ber und Okto­ber. In einem mehr­wö­chi­gen Akti­ons­zeit­raum kön­nen Inter­es­sier­te bei ver­schie­den­sten Ver­an­stal­tun­gen ihre Hei­mat­re­gi­on inten­siv ken­nen­ler­nen. Rund um das Ern­te­dank­fest fin­den dazu Pro­jek­te, Aktio­nen, Märk­te und Aus­flü­ge statt. Der VGN lädt zu den „Ori­gi­nal Regio­nal Genuss­tou­ren“ ein, die in Zusam­men­ar­beit mit der Regio­nal­kam­pa­gne Ori­gi­nal Regio­nal aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ent­stan­den sind. Bei den abwechs­lungs­rei­chen Wan­der- und Rad­tou­ren kann man Bewe­gung mit Genuss ver­bin­den und loka­le, aus­ge­zeich­ne­te Spe­zia­li­tä­ten im Groß­raum Nürn­berg ken­nen­ler­nen. Die Start- und Ziel­punk­te sind bequem mit dem ÖPNV erreichbar.

Die Ori­gi­nal Regio­nal Genusstouren

Die zehn ver­schie­de­nen Rou­ten füh­ren zum Bei­spiel in den Aisch­grund, ins Spal­ter Hügel­land oder ins Fich­tel­ge­bir­ge. Die Wege ver­bin­den Her­stel­ler- und Ver­mark­ter-Betrie­be ver­schie­den­ster Lecke­rei­en mit­ein­an­der, so dass man bei einer Wan­der­pau­se dort her­ge­stell­tes Essen und Geträn­ke pro­bie­ren kann – vom frisch gebacke­nen Holz­ofen­brot bis zu den Gut­schwein­do­sen oder den Brom­bach­seer BergKirsch.

Pro­jekt „Tag der Regionen“

Der „Tag der Regio­nen“ ist deutsch­land­weit seit über 20 Jah­ren die bedeu­tend­ste Ver­an­stal­tungs­platt­form für regio­na­les Wirt­schaf­ten. Das Akti­ons­bünd­nis macht die Stär­ken der Regio­nen in Deutsch­land sowie die wert­vol­len Akteu­re regio­na­ler Wirt­schafts­kreis­läu­fe sicht­bar. 2021 steht unter dem Mot­to „Der lan­ge Weg zu kur­zen Wegen“ mit Stadt- und Land­tou­ren in ganz Deutsch­land. Die Genuss­tou­ren wol­len den Wert regio­na­ler Pro­duk­te näher­brin­gen und regio­na­le Pro­duk­te erleb­bar machen. Der Tag der Regio­nen ist ein Pro­jekt des Bun­des­ver­bands der Regio­nal­be­we­gung e.V.