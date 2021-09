„Ich habe das Gefühl, dass ich alle mei­ne Blät­ter ver­lie­re, eins nach dem andern.“

André ist ein Mann Anfang 80. Er lebt allein in sei­ner Woh­nung und wird von sei­ner Toch­ter Anne besucht und betreut. Lang­sam ver­än­dert sich sei­ne Welt – Sachen ver­schwin­den, Gesich­ter, Orte und Zeit­ab­läu­fe ver­wi­schen, sind nicht mehr genau zuzu­ord­nen und es über­kom­men ihn Gefüh­le der Angst und Bedro­hung. Eine frem­de Frau drängt ihm Medi­ka­men­te auf, sei­ne Uhr ver­schwin­det, ein frem­der, unaus­steh­li­cher Typ hat sich in sei­ner Woh­nung ein­ge­ni­stet und brät dort in See­len­ru­he ein Hühnchen.

Der Autor Flo­ri­an Zel­ler führt den Zuschau­er in Andrés Gefühls­welt. Wir erle­ben Andrés schlei­chen­de Krank­heit aus sei­ner Per­spek­ti­ve, durch­le­ben sei­nen Zustand emo­tio­nal mit.

Zuneh­mend stellt sich auch uns die Fra­ge: was ist Rea­li­tät, was Krank­heit, Wahn, Wunsch­vor­stel­lung? Aus­ge­zeich­net mit dem Prix Moliè­re 2014 als BESTES STÜCK.

Spiel­dau­er 105 Minu­ten. Kei­ne Pause.

VATER

von Flo­ri­an Zeller

WA-Pre­miè­re: 9. Okto­ber 2021 um 20 Uhr im Studio