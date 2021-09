LKR. BAM­BERG / OBER­FRAN­KEN. Seit Mon­tag­nach­mit­tag wird die 15-jäh­ri­ge Jana Will ver­misst. Die Jugend­li­che hielt sich am Mon­tag noch in Eggols­heim auf und kam nach einem Streit im Freun­des­kreis nicht mehr nach Hause.

Jana Will wird wie folgt beschrieben:

Etwa 170 cm groß, 62 kg, vol­le, dunk­le, leicht rot­ge­färb­te und kinn­lan­ge gewell­te Haa­re, blaue Augen, ohne Bril­le, wul­sti­ge Lip­pen, klei­ne Nase. Auf den Fin­ger­knö­cheln der lin­ken Hand sind die Buch­sta­ben LOVE täto­wiert – Das O stellt zugleich einen Smi­ley dar. Beklei­det ist Jana mit einem wein­ro­ten Kapu­zen­pull­over, schwar­zen Leg­gins und schwarz-wei­ßen Schu­hen. Sie trägt eine Hals­ket­te mit einem Anhän­ger und führt einen schwar­zen Adi­das-Ruck­sack mit.

Hin­wei­se auf den Auf­ent­halts­ort der Gesuch­ten nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 oder der Not­ruf­num­mer 110 entgegen.