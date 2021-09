Ver­an­stal­tung: Bil­det Ban­den – Netz­wer­ken vor Ort!

Ter­min: 2. Okto­ber 19:30 bis 21:00 Uhr

Ort: Digi­tal Link per Anmel­dung: frank@​gruene-​coburg.​de

Lie­be Frauen,

die AG FRAU­EN der GRÜ­NEN Coburg Stadt lädt herz­lich zur vir­tu­el­len Ver­an­stal­tung „Bil­det Ban­den – Netz­wer­ken vor Ort!“ am Sams­tag, den 2. Okto­ber von 19.30 h bis 21.00 Uhr ein. Was uns Frau­en bewegt, ver­bin­det, erzürnt, ermu­tigt, inspi­riert. Es soll ein leben­di­ger Aus­tausch über unse­re indi­vi­du­el­le, weib­li­che Sicht sein. Wer kennt wen, wer ist wo schon ver­netzt, in wel­chen Grup­pen, was könn­te der Vor­teil für uns sein, wo könn­ten wir uns unter­stüt­zen und wel­che Stra­te­gien könn­ten wir ent­wickeln? Bit­te unter frank@​gruene-​coburg.​de anmel­den – Link bekom­men Sie nach Anmel­dung zugeschickt!