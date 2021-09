Seit dem Jahr 2010 befin­det sich der Eber­mann­städ­ter Jür­gen Pöhl­mann auf der „never-ending Tour“ mit dem Fahr­rad rund um die Welt. Bis zum heu­ti­gen Tag kamen so 19 Tou­ren, 40.000 km und 232.000 Hm in 224 Tou­ren­ta­gen zusam­men, die über 3 Kon­ti­nen­te und durch 24 Län­der führten.

Und das lei­ste­te er aus­schließ­lich im Rah­men sei­nes „nor­ma­len“ Jahresurlaubes.

Unter die­sem Vor­zei­chen star­tet im Okto­ber die neue Vor­trag­rei­he „Rad­fie­ber“. Dabei berich­tet Jür­gen Pöhl­mann von sei­nen Erleb­nis­sen der letz­ten 10 Jah­re über Kul­tur, Land­schaf­ten, kuli­na­ri­schem und Län­der­ei­gen­hei­ten, die auf den ersten Blick nicht unbe­dingt auf­fal­len und unter­streicht sie mit Bil­dern in 100km-Schrit­ten. Vor­ge­tra­gen wer­den dabei sowohl Extrem­tou­ren, wie die über 3 Kon­ti­nen­te umspan­nen­de Rou­te von Tan­ger (Marok­ko) bis zum Bai­kal­see (Russ­land) wie auch die rein inner­eu­ro­päi­schen Kul­tur-Tou­ren von Paris über Eber­mann­stadt nach Nizza.

Die Ter­mi­ne für die Vor­trä­ge in Eber­mann­stadt sind:

Sams­tag, den 2.10.2021 und

Sams­tag, den 8.10.2021

jeweils um 19:00 Uhr im Hasen­berg­zen­trum, Feu­er­stein­stra­ße 11a

Ein­lass um 18:30 Uhr

Wei­te­re Ter­mi­ne sind in Forch­heim vorgesehen .

Der Ein­tritt ist frei! Um Spen­den wird gebe­ten, die zu 100% für sozia­le Zwecke ver­wen­det werden.

Über­sicht V6 DIN A3

Die aktu­el­len Coro­na-Hygie­ne-Vor­schrif­ten (z.B.: 3G-Regel) müs­sen beach­tet werden

An alle Rad­sport- und Kul­tur­freun­de ergeht die herz­li­che Einladung