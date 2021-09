Bei der Sit­zung des Stadt­ra­tes am Mitt­woch, 29.9.21, gilt im Kon­gress­haus die 3G-Regel. Stadt­rä­te und Besu­cher müs­sen des­halb nach­weis­lich ent­we­der geimpft, gene­sen oder gete­stet sein. Es gilt zudem eine Mas­ken­pflicht auf dem Weg zum Platz ana­log zu den Rege­lun­gen in Restau­rants. Am Platz darf die Mas­ke abge­nom­men wer­den. Anwe­sen­de müs­sen sich zur mög­li­chen Nach­ver­fol­gung in Listen ein­tra­gen oder mit der Luca-App anmelden.