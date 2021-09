BAY­REUTH – Für alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler der gym­na­sia­len Ober­stu­fe, die wegen Coro­na nur an einem ein­ge­schränk­ten Mathe­ma­tik­un­ter­richt teil­neh­men konn­ten, eröff­net ein Mathe­ma­tik­kurs der Volks­hoch­schu­le ab 5. Okto­ber mit Dr. Wolf­gang Rich­ter einen alter­na­ti­ven Zugang zur Ober­stu­fen­ma­the­ma­tik und ver­mit­telt ein kom­pak­tes Repe­ti­to­ri­um. Ohne lang­wie­ri­ge Bewei­se, ohne Stress, fast nur mit anschau­li­chen Bei­spie­len aus dem täg­li­chen Leben wird in zehn Dop­pel­stun­den, jeweils diens­tags von 17.30 bis 19 Uhr, das mathe­ma­ti­sche Basis­wis­sen der Ober­stu­fe durch­ge­nom­men und geübt. Der Kurs­in­halt umfasst unter ande­rem ele­men­ta­re Funk­tio­nen, Fol­gen und Rei­hen, Dif­fe­ren­ti­al- und Inte­gral­rech­nung sowie die Grund­la­gen der Vek­tor­rech­nung. Der Kurs rich­tet sich neben Schü­lern und ange­hen­den Stu­die­ren­den auch an alle, die Freu­de und Inter­es­se an mathe­ma­ti­schen Fra­ge­stel­lun­gen haben. Wei­te­re Infos unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder Tele­fon 0921 507038540.