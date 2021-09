Am Sams­tag, den 16. 10. 2021 endet der dies­jäh­ri­ge Igen­s­dor­fer Kul­tur­som­mer mit einem Kon­zert der bekann­ten „von der Rol­le Big­band“ aus Neun­kir­chen am Brand.

Die über­re­gio­nal bekann­te zwan­zig­köp­fi­ge Band spielt vie­le bekann­te Ver­to­nun­gen aus Swing, Latin, Rock und Pop wie Fiel­ds of Gold von Sting, Some­thing von Geor­ge Har­ri­son (Beat­les), Chil­den of San­chez von Chuck Magio­ne und Musik von Duke Elling­ton, Ben­ny Good­man, Chick Corea und Sam­my Nesti­co. Sän­ge­rin ist Ker­stin Horz, die Lei­tung hat Edmund Rolle.

Kar­ten gibt es zu 12 € (ermä­ßigt 8 €) im Vor­ver­kauf in der Bücher­ecke am Rat­haus Ecken­tal, in der Markt­bü­che­rei Igen­s­dorf und in der Woll­schmie­de Neun­kir­chen am Brand. Kar­ten­preis an der Abend­kas­se: 14 € (10 €). Für Kon­zert-inter­es­sen­ten, die mehr als 8 km von einer der Vor­ver­kaufs­stel­len ent­fernt woh­nen, besteht die Mög­lich­keit für eine tele­fo­ni­sche Fern­be­stel­lung mit Vor­ab­be­zah­lung und Kar­ten­hin­ter­le­gung an der Abend­kas­se unter 09126/282161 täg­lich von 8–12 Uhr. Die­se Vor­be­stell­mög­lich­keit endet am Mitt­woch, 13. Okt. 12 Uhr.

Bit­te beach­ten Sie die Pan­de­mie­vor­schrif­ten: Der Zugang zur Ver­an­stal­tung ist nur mit medi­zi­ni­scher oder FFP2 Mas­ke sowie einem gül­ti­gen 3G Nach­weis erlaubt. Bei Feh­len einer die­ser Zugangs­vor­aus­set­zun­gen ist kein Ein­laß mög­lich, es erfolgt kei­ne Rück­erstat­tung des Kar­ten­prei­ses! Es emp­fiehlt sich, um län­ge­re War­te­zei­ten am Abend zu ver­mei­den, die Kar­ten bereits im Vor­ver­kauf zu erwer­ben, die Ticket­aus­stel­lung mit festen Sitz­platz­num­mern erfolgt per­so­na­li­siert auf den Kartenkäufer.