In jeder Fami­lie kann es immer mal wie­der zu schwie­ri­gen Lebens­si­tua­tio­nen kom­men, die in der Regel mit einem guten Netz­werk gemei­stert wer­den. Doch nicht alle kön­nen in die­sen Momen­ten auf ein sol­ches zurückgreifen.

Um zu ver­hin­dern, dass aus die­sen Bela­stungs­si­tua­tio­nen Kri­sen wer­den, kön­nen Fami­li­en über einen begrenz­ten Zeit­raum Unter­stüt­zung durch Fami­li­en­pa­tin­nen und Fami­li­en­pa­ten bekommen.

Die „Fami­li­en­pa­ten“ sind ein gemein­sa­mes Pro­jekt vom Katho­li­schen Deut­schen Frau­en­bund und dem Deut­schen Kin­der­schutz­bund, Lan­des­ver­band Bay­ern e.V. Unter­stützt und geför­dert wird es durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend, dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les, dem Land­kreis Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge und dem Kreis­ju­gend­amt Wun­sie­del. Koor­di­niert wird es durch das Evan­ge­li­sche Jugend- und Für­sor­ge­werk (EJF).

Wir suchen enga­gier­te Patin­nen und Paten, die 2 – 3 Stun­den wöchent­lich Fami­li­en im All­tag ent­la­sten möch­ten. Dazu bie­ten wir im Herbst, vor­aus­sicht­lich Anfang Novem­ber, eine neue Schu­lung für Inter­es­sier­te im Land­kreis Wun­sie­del an.

Wenn auch Sie ein wenig Ihrer Frei­zeit ver­schen­ken möch­ten, dann mel­den Sie sich bit­te bei den Koor­di­na­to­rin­nen für Fami­li­en­pa­ten, die Sie ger­ne über Nähe­res informieren:

Karen Kheim-Holou­bek Mobil +49 160 964 184 81

Andrea Fab­ry Mobil +49 160 964 150 24