Am Frei­tag, dem 8. Okto­ber 2021, lädt die Kreis­grup­pe Forch­heim des Bund Natur­schutz zu ihrer Jah­res­haupt­ver­samm­lung 2020/2021 ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det ab 19:00 h im Braue­rei­gast­hof „Schwa­nen­bräu“ in Eber­mann­stadt, Am Markt­platz 2, statt.

(Im Saal sind nur Geträn­ke erhält­lich, das Restau­rant ist geöffnet.)

Fol­gen­de Pro­gramm­punk­te sind vorgesehen:

Begrü­ßung durch den 1. Vorsitzenden Ehrung lang­jäh­ri­ger Mitglieder Rechen­schafts­be­richt 2020/21 des 1. Vorsitzenden Bericht des Schatzmeisters Bericht der Kas­sen­prü­fe­rin und Ent­la­stung des Vorstandes Vor­stel­lung des Finanz­plans 2021 und Beschlussfassung Berich­te aus den Arbeitsgruppen Aus­blick und Schlusswort

Die am 8.10.2021 gül­ti­gen Hygie­ne­richt­li­ni­en sind zu beachten!