Am Mitt­woch, den 29.09. um 16:30 Uhr fei­ern wir in der Stadt­kir­che einen Fern­seh­got­tes­dienst, den das Team von TV Ober­fran­ken auf­zeich­net und an Ern­te­dank, 3.10. um 9 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr aus­strahlt bzw. der ab Sonn­tag über die Media­thek abruf­bar ist: https://​www​.tvo​.de/​m​e​d​i​a​t​h​e​k​/​t​a​g​/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​st/. Den Got­tes­dienst hal­ten Dekan Jür­gen Hacker, Pfar­rer Dr. Car­sten Brall und Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann, für die musi­ka­li­sche Aus­ge­stal­tung sorgt Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Micha­el Dorn mit dem Posau­nen­chor sowie dem Jun­gen Ensem­ble der Stadt­kan­to­rei (Lei­tung: Kan­tor i.P. Valerij Bukreev). Letz­te­res ist eine Pre­miè­re, erst­ma­lig singt die­se Grup­pe enga­gier­ter Jung­sän­ge­rin­nen und ‑sän­ger in die­sem Got­tes­dienst. Bit­te fin­den Sie sich bereits um 16:15 Uhr in der Kir­che ein.