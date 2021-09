Die Ver­set­zung von Häu­sern wird per­fekt vermittelt

Der Haupt­preis „Ver­mitt­lung im Muse­um“ 2021 für ein geplan­tes mul­ti­me­dia­les Ver­mitt­lungs­pro­jekt zur Trans­lo­zie­rung von Häu­sern wur­de am heu­ti­gen 23. Sep­tem­ber 2021 im Rah­men des 21. Baye­ri­schen Muse­ums­tags ver­lie­hen. Er geht an ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt aus dem Bereich der Muse­ums­päd­ago­gik der frän­ki­schen Frei­land­mu­se­en in Bad Winds­heim und Fladungen.

Zur Preis­über­ga­be stan­den auf der Büh­ne: Eva-Maria Papi­ni (Frän­ki­sches Frei­land­mu­se­um Bad Winds­heim, Muse­ums­päd­ago­gik), Bernd Sibler (Baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft und Kunst), Mar­kus Pfef­fin­ger (Kreis­spar­kas­se Augs­burg), Dr. Her­bert May (Frän­ki­sches Frei­land­mu­se­um Bad Winds­heim, Lei­ter), Dr. Dirk Blübaum (Lan­des­stel­le für die nicht­staat­li­chen Muse­en in Bay­ern), Lin­da Wol­ters (Frän­ki­sches Frei­land­mu­se­um Fla­dun­gen, Muse­ums­päd­ago­gik), Dr. Ingo Krü­ger (Geschäfts­füh­ren­der Vor­stand der Baye­ri­schen Spar­kas­sen­stif­tung), Aria­ne Weid­lich (Frän­ki­sches Frei­land­mu­se­um Fla­dun­gen, Leiterin).

Die Ver­an­stal­tung wur­de ab 10 Uhr live gestreamt. Die Preis­ver­lei­hung fand ab 11 Uhr statt. Das Video ist noch online unter http://​www​.baye​ri​scher​-muse​ums​tag​.de zu sehen.