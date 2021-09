Die Stadt Forch­heim und die Gesell­schaft zur För­de­rung von Kul­tur in Forch­heim ver­ge­ben in der Spar­te „Thea­ter und Schau­spiel“ gemein­sam mit der Spar­kas­se Forch­heim den Forch­hei­mer Kul­tur­preis 2021. Über die Web­site der Gesell­schaft zur För­de­rung von Kul­tur in Forch­heim www​.kul​tur​-in​-forch​heim​.de kön­nen die Vor­schlä­ge von allen Inter­es­sier­ten ein­ge­reicht wer­den. Es wer­den nur Vor­schlä­ge berück­sich­tigt, die bis zum 15. Novem­ber 2021 auf der Web­site der Gesell­schaft zur För­de­rung von Kul­tur in Forch­heim eingehen.

Der*Die Preisträger*in erhält ein Preis­geld von 3.000,00 Euro sowie eine Bron­ze­pla­stik, den Tri­ton, der vom Künst­ler Har­ro Frey nach dem Wand­bild in der Kai­ser­pfalz gestal­tet wur­de (sie­he bei­lie­gen­des Bild © Gesell­schaft zur För­de­rung von Kul­tur in Forch­heim). Die Preis­ver­ga­be erfolgt in einer öffent­li­chen Ver­an­stal­tung, zu der alle Forchheimer*innen herz­lich ein­ge­la­den sind. Der Ein­tritt ist frei, ein Ter­min wird noch bekannt gegeben.

Aus­wahl­kri­te­ri­en – Wer kann Kul­tur­preis­trä­ger werden?

Ver­ge­ben wird der Kul­tur­preis an Ein­zel­per­sön­lich­kei­ten, die ent­we­der einen per­sön­li­chen Bezug zu Forch­heim haben (z.B. Geburt, Lebens­pha­se, Schaf­fens­pha­se) oder aber auch vor Ort durch ihr künst­le­ri­sches Wir­ken oder auch die Instal­la­ti­on eines Wer­kes vor Ort das kul­tu­rel­le Leben in Forch­heim berei­chern. Für die Bewer­bung zäh­len kon­kre­te Arbeits­er­geb­nis­se (Kunst­wer­ke etc.), hier­un­ter fällt auch eine „Schaf­fens­pe­ri­ode“.

Wer kann eine Per­son für den Forch­hei­mer Kul­tur­preis vorschlagen?

Alle Inter­es­sier­ten kön­nen geeig­ne­te Per­so­nen vor­schla­gen, auch eine Eigen­be­wer­bung ist möglich

Wie erfolgt der Vorschlag?

Alle Vor­schlä­ge sind aus­schließ­lich online über das das For­mu­lar zur Vor­schlags­ein­rei­chung direkt an die Gesell­schaft zur För­de­rung von Kul­tur in Forch­heim zu rich­ten. Das For­mu­lar kann abge­ru­fen wer­den über die Web­site www​.kul​tur​-in​-forch​heim​.de. Der Vor­schlag soll eine Begrün­dung zu den obi­gen Aus­wahl­kri­te­ri­en enthalten.

Wie erfolgt die Aus­wahl des*der Preisträger*in?

Der*Die Preisträger*in wird in einem zwei­stu­fi­gen Ver­fah­ren aus­ge­wählt: Die Gesell­schaft zur För­de­rung von Kul­tur in Forch­heim erstellt aus allen Bewer­bun­gen eine Liste mit zwei bis maxi­mal fünf Kandidat*innen auf der Grund­la­ge der Sat­zung und den Ver­ga­be­richt­li­ni­en der Gesell­schaft. Die Jury besteht aus dem Vor­stand der Gesell­schaft und ggf. einem*einer Fachberater*in der jewei­li­gen Kunst­aus­rich­tung (z.B. einem*einer frü­he­ren Preisträger*in). Die Mit­glie­der des Haupt‑, Per­so­nal- und Kul­tur­aus­schus­ses der Stadt Forch­heim wäh­len aus die­ser Liste den*die Preisträger*in aus.