HEI­LI­GEN­STADT. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag war­fen Unbe­kann­te in der Haupt­stra­ße / Höhe Bade­see eine soge­nann­te „Dixi“-Toilette in einen angren­zen­den Bach. Dadurch ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 100 Euro. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei unter der Ruf.-Nr. 0951/91 29 – 310.