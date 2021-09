Am Mon­tag, 04. Okto­ber 2021, lädt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke herz­lich zur Bür­ger­sprech­stun­de im Rat­haus am Max­platz ein. Von 14 bis 16 Uhr haben alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger – Erwach­se­ne eben­so wie Kin­der und Jugend­li­che – die Gele­gen­heit zu einem per­sön­li­chen Gespräch mit dem Ober­bür­ger­mei­ster. Auf­grund der Coro­na-Lage ist eine Ter­min­ver­ein­ba­rung not­wen­dig. Inter­es­sen­ten kön­nen per E‑Mail oder tele­fo­nisch einen Ter­min ver­ein­ba­ren. Ansprech­part­ne­rin ist Ulri­ke Wolf, Tel. 0951/87–1138 oder per E‑Mail unter buergeranfragen@​stadt.​bamberg.​de.