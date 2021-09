Forch­heim, 17. Sept. 2021 – Zum Welt­tag der Pati­en­ten­si­cher­heit erstrahl­te in den Abend­stun­den das Kli­ni­kums­ge­bäu­de in Forch­heim in oran­ge. Der dies­jäh­ri­ge Tag der Pati­en­ten­si­cher­heit, ein­ge­rich­tet von der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on und natio­nal aus­ge­ru­fen vom Akti­ons­bünd­nis Pati­en­ten­si­cher­heit, stand unter dem Mot­to „Sicher vom ersten Atem­zug an“. Auf sei­ner Home­page schreibt das Akti­ons­bünd­nis: „Das Enga­ge­ment für Pati­en­ten­si­cher­heit ist unver­zicht­bar, im All­tag und ganz beson­ders in Kri­sen­zei­ten, wie wir sie seit über einem Jahr erle­ben. Es braucht eine ech­te Sicher­heits­kul­tur auf allen Ebe­nen: von der Gesund­heits­po­li­tik auf Regie­rungs­ebe­ne über Behan­deln­de bis zu den ein­zel­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern.“ Mehr als 100 Ein­rich­tun­gen in Deutsch­land nah­men an der Akti­on teil. Das Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz betei­ligt sich seit 2019 am Tag der Pati­en­ten­si­cher­heit. Die Sicher­heit des Pati­en­ten sowie die Ver­mei­dung von Scha­dens­fäl­len bei der Pati­en­ten­ver­sor­gung sind das ober­ste Ziel des kli­ni­schen Risi­ko­ma­nage­ments am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz. Neben der abend­li­chen Illu­mi­nie­rung betei­lig­te sich auch die Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge am Akti­ons­tag. Die neu­en Aus­zu­bil­den­den der Gene­ra­li­stik ent­wickel­ten ver­schie­de­nen Pro­jek­te zum Mit­ma­chen, Anschau­en, Infor­mie­ren für alle inter­es­sier­ten Pati­en­ten, Mit­ar­bei­ter und Besu­cher unter ande­rem zu den The­men: siche­rer Umgang mit Neu­ge­bo­re­nen durch Video­über­wa­chung des Ein­gangs­be­reichs des Kin­der­zim­mers, Umgang mit Schutz­aus­rü­stung und Sturzprophylaxe.