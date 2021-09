Bay­reuth. „Trei­ben Sie mehr Sport!“ – die­sen (ärzt­li­chen) Rat hat nahe­zu jeder von uns schon ein­mal gehört. Sport gilt als gut und heil­sam, bei kör­per­li­chen wie auch psy­chi­schen Erkran­kun­gen. Doch wenn es um die Psy­che geht, lohnt sich ein genaue­res und indi­vi­du­el­le­res Hin­schau­en. Frank Orbach, Lei­ter der „Kör­per- und Bewe­gungs­ori­en­tier­ten The­ra­pie“ am Bezirks­kran­ken­haus Bay­reuth, wird am Don­ners­tag, 30.09.2021 um 19.30 Uhr im Klei­nen Saal des Evan­ge­li­schen Zen­trums Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Stra­ße 24, auf Ein­la­dung der Initia­ti­ve „Gemein­sam gegen Depres­si­on“ Bay­reuth und des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­wer­kes Ober­fran­ken-Mit­te e.V. über den Ein­fluss von Sport und Bewe­gung bei der Vor­beu­gung und Behand­lung von Depres­sio­nen referieren.

Was ver­ste­hen wir unter Sport und wel­cher Aspekt von Sport und Bewe­gung kann für wel­chen Men­schen heil­sam sein? Wenn ich weiß, dass Bewe­gung mir gut­tut, wie kann ich eine Bewe­gungs­kul­tur im All­tag inte­grie­ren, spe­zi­ell vor dem Hin­ter­grund einer bestehen­den depres­si­ven Erkran­kung? Die­sen und ande­ren Fra­gen wird der Refe­rent in sei­nem Vor­trag in Theo­rie und Pra­xis nachgehen.

Anmel­dung ist vor­ab erfor­der­lich unter info@​ebw-​oberfranken-​mitte.​de oder Tel. 0921/56 06 81 0. Für die­se Ver­an­stal­tung gilt das Hygie­nekon­zept des EBW (vgl. Home­page). Die Teil­nah­me ist offen für alle Inter­es­sier­ten, Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht.