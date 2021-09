Zum Beginn des Win­ter­se­me­sters bedie­nen die Lini­en der Hof­Bus wie folgt:

Ab Don­ners­tag, 30.09.2021, ver­kehrt die Ver­stär­ker­fahrt V9 mon­tags bis frei­tags zwi­schen Haupt­bahn­hof (Abfahrt 07.26 Uhr) und Hoch­schu­le. Ab Sonn­tag, 03.10.2021, ist die Spät­ver­kehrs­li­nie 18 jeden Sonn­tag­abend im Ein­satz und bringt Fahr­gä­ste vom Haupt­bahn­hof zur Hoch­schu­le. Aus­nah­me ist am Refor­ma­ti­ons­tag, 31.10.2021, hier wer­den die Fahr­ten nicht ange­bo­ten. Am Fei­er­tag „Aller­hei­li­gen, 01.11.2021, steht der Spät­ver­kehr 18 wie gewohnt zur Ver­fü­gung; die Bedie­nung erfolgt durch ein Taxi. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist nicht not­wen­dig, da das Lini­en­ta­xi zu den Abfahrts­zei­ten 20.30 Uhr, 20.50 Uhr, 21.10 Uhr, 21.30 Uhr und 21.50 Uhr am Haupt­bahn­hof bereit steht. Jeden Frei­tag bringt die Ver­stär­ker­fahrt V22 die Stu­den­ten von der Hoch­schu­le (Abfahrt 13.18 Uhr) zum Haupt­bahn­hof. Die Lini­en 6 und 7 fah­ren im 15-Minu­ten-Takt zwi­schen Hoch­schu­le und Son­nen­platz. Detail­lier­te Fahr­zei­ten sind unter www​.stadt​wer​ke​-hof​.de/​b​u​s​/​l​i​n​ien ersichtlich.