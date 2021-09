Im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Fami­li­en­freund­li­che Maß­nah­men und betriebs­wirt­schaft­li­che Effek­te – geht das zusam­men?“ wird das Betrieb­li­che Gesund­heits­ma­nage­ment (BGM) mal aus einem ande­ren Blick­win­kel betrach­tet. Klas­si­sche BGM-Maß­nah­men wie Rücken­schu­le, Yoga oder Mas­sa­gen die­nen der phy­si­schen Gesund­erhal­tung. Min­de­stens genau­so viel Beach­tung gilt es der psy­chi­schen Gesund­heit zu wid­men. Eine gesun­de Arbeits­kul­tur hat einen ent­schei­den­den Ein­fluss, ob Mit­ar­bei­ten­de moti­viert, zufrie­den und lei­stungs­fä­hig ihrer Arbeit nach­ge­hen. Ist also die Unter­neh­mens­kul­tur das neue BGM 4.0?

Die­ser Fra­ge geht Tho­mas Hei­den­reich von der Fir­ma sano­sen­se AG aus Forch­heim in sei­nem Impuls­vor­trag “Gesun­de Arbeits­kul­tur 2021” nach. Er erläu­tert, wie wich­tig die Sinn­haf­tig­keit der Beschäf­ti­gung für Mit­ar­bei­ten­den ist, wie eine gesun­de Arbeits­kul­tur auf­ge­baut wer­den kann und wel­chen Ein­fluss Füh­rungs­kräf­te auf die Moti­va­ti­on und Gesund­heit ihrer Beschäf­tig­ten neh­men. Zudem hebt er die Eigen­ver­ant­wor­tung der Beschäf­tig­ten hervor.

Im Anschluss an den Vor­trag gibt Sabi­ne König, Geschäfts­füh­re­rin der visit Grup­pe in Bam­berg, einen kur­zen Ein­blick in die Arbeits­kul­tur ihres Unternehmens.

Eck­punk­te zur Ver­an­stal­tung “Gesun­de Arbeits­kul­tur 2021”

Wann: 11. Okto­ber 2021, 10.00 – 11.00 Uhr

Wo: Medi­cal Val­ley Cen­ter Forch­heim, Äuße­re Nürn­ber­ger Str. 6, Forchheim

Anmel­dung: www​.wir​-bafo​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen

Kosten: kei­ne

Ziel­grup­pe: Füh­rungs­kräf­te, inter­es­sier­te Beschäftigte

Bit­te beach­ten Sie, dass für die Ver­an­stal­tung die 3G-Regel gilt! Brin­gen Sie bit­te einen ent­spre­chen­den Nach­weis mit, damit Sie teil­neh­men können.

Über die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim GmbH (WiR.)

Mit der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim (WiR.) arbei­ten die Städ­te und Land­krei­se Bam­berg und Forch­heim seit bei­na­he 20 Jah­ren zur wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung bei­der Städ­te und Land­krei­se erfolg­reich zusam­men. Hier­zu setzt die WiR. Pro­jek­te, Ver­an­stal­tun­gen und Work­shops zu aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen, Chan­cen und Trends um und bil­det gleich­zei­tig eine Platt­form zur Ver­net­zung der Akteu­re untereinander.

