Drei Jah­re inten­si­ves Ler­nen haben ein glück­li­ches Ende

Nach drei Jah­ren Aus­bil­dungs­zeit an der Berufs­fach­schu­le für Kran­ken­pfle­ge des Kli­ni­kums Lich­ten­fels konn­ten Anfang Sep­tem­ber elf neue Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin­nen und –pfle­ger ihre Examens­ur­kun­den in den Hän­den halten.

In der klei­nen Fei­er­stun­de, die Coro­na bedingt im eng­sten Kreis abge­hal­ten wur­de, lie­ßen Absol­ven­ten und Lehr­kräf­te die Aus­bil­dungs­zeit Revue pas­sie­ren. Neben Prä­sent­kör­ben für die Leh­rer erhiel­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler neben Glück­wün­schen und Blu­men auch ein Goe­the­zi­tat von Schul­lei­ter Harald Engel mit auf den Weg: „Los hand­le! Es ist nicht genug zu wis­sen – man muss es auch anwen­den. Es ist nicht genug zu wol­len – man muss es auch tun. Was immer du tun kannst oder wovon du träumst – fan­ge es an. In der Kühn­heit liegt Genie, Macht und Magie“. Dass sie im Ler­nen aktiv waren konn­te der Schul­lei­ter nach dem bestan­de­nen Examen den jun­gen Pfle­ge­kräf­ten bestä­ti­gen und riet ihnen ana­log zum Zitat zum Abschluss noch: „Blei­ben Sie auch in Ihrem kom­men­den beruf­li­chen All­tag wei­ter­hin kühn im Handeln.“