Inter­na­tio­na­ler Got­tes­dienst im Rah­men der Inter­kul­tu­rel­len Woche

Am Sams­tag, 25. Sep­tem­ber um 17.00 Uhr fin­det der erste Inter­na­tio­na­le Got­tes­dienst nach der Som­mer­pau­se statt. Er bil­det den Auf­takt der Inter­kul­tu­rel­len Woche in Bay­reuth, die am Frei­tag­abend eröff­net wird.

Zum ersten Mal seit lan­gem ist wie­der ein Chor betei­ligt: Der Swa­hi­li Chor Bay­reuth wird schwung­vol­le Lie­der vor­tra­gen. Die Band­mu­sik kommt dies­mal von Fami­lie Gug­ge­mos aus Hein­ers­reuth und Deka­nats­kan­tor Micha­el Dorn spielt die Orgel.

Die deut­sche Pre­digt hält Pfar­re­rin Andrea Nehring aus der Frie­dens­kir­che; auf eng­lisch pre­digt Anne­gret Cra­mer, Pfar­re­rin in Forch­heim. Der Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall fei­ert die Lit­ur­gie mit Abend­mahl zusam­men mit Pfar­rer Wolf­gang Böhm und einem inter­na­tio­na­len Team aus Ehrenamtlichen.

25. Sep­tem­ber 2021, 17:00 Uhr in der Stadt­kir­che Hl. Drei­fal­tig­keit, Kirch­platz, 95447 Bayreuth

Der Got­tes­dienst kann auch online mit­ge­fei­ert wer­den. Live­stream: www​.face​book​.com/​I​n​t​e​r​n​a​t​i​o​n​a​l​e​r​G​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​B​a​y​r​e​uth.