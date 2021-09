BAY­REUTH – Am Sams­tag, 2. Okto­ber, fei­ert Bay­reuth die „Lan­ge Nacht der Demo­kra­tie“. Da Demo­kra­tie bereits im Kin­der­gar­ten gelebt wird, ist es wich­tig dies auch gezielt zu för­dern. Im Anschluss an das Pup­pen­thea­ter­stück „Kin­der, Köni­ge und die run­de bun­te Welt“, das eben­falls am Sams­tag, 2. Okto­ber, von 11 bis 12 Uhr, in der Black Box des RW21 auf­ge­führt wird, stellt Fran­zis­ka Fröh­lich um 12.30 Uhr in einem kosten­frei­en Schnup­per­work­shop die Demo­kra­tie­ki­ste vor. Dar­in ver­ber­gen sich elf Modu­le und viel didak­ti­sches Mate­ri­al, mit dem Eltern und päd­ago­gi­sche Fach­kräf­te das The­ma Demo­kra­tie kind­ge­recht erar­bei­ten und ein­üben kön­nen. Jedes Kind erhält dazu ein Lese­buch und auch Lie­der zum Mit­sin­gen sind in der Demo­kra­tie­ki­ste ent­hal­ten. Am Ende hält jedes Kind sei­nen Demo­kra­tie­pass in der Hand und sieht wel­che demo­kra­ti­schen Prin­zi­pi­en es in die­sem Pro­jekt erlernt hat. Im Schnup­per­work­shop kön­nen Inter­es­sier­te das päd­ago­gi­sche Kon­zept näher ken­nen­ler­nen. Was steckt dahin­ter? Wie lässt es sich in die eige­ne Arbeit mit Kin­dern ein­bet­ten? Fran­zis­ka Fröh­lich wird das Pro­jekt erklä­ren und auf Fra­gen ein­ge­hen. Denn mit Demo­kra­tie­bil­dung kann man nicht früh genug anfan­gen. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen nimmt die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth bis Sonn­tag, 26. Sep­tem­ber, unter Tele­fon 0921 / 507038540 oder www​.vhs​-bay​reuth​.de entgegen.