Die Stadt Bay­reuth wird am Sonn­tag, 26. Sep­tem­ber, online über den Aus­gang der Bun­des­tags­wahl im Wahl­kreis 237 Bay­reuth infor­mie­ren. Über die städ­ti­sche Home­page www​.bay​reuth​.de sowie unter www​.wah​len​.bay​reuth​.de wer­den nach Schlie­ßung der Wahl­lo­ka­le lau­fend aktua­li­sier­te Zwi­schen­er­geb­nis­se der Stim­men­aus­zäh­lung sowie Infor­ma­tio­nen zur Wahl­be­tei­li­gung abruf­bar sein. Die ersten Zwi­schen­er­geb­nis­se wer­den am Wahl­abend gegen 18.45 Uhr erwar­tet. Eine Aktua­li­sie­rung aus den ein­zel­nen Wahl­lo­ka­len wird dann lau­fend vor­ge­nom­men. Der Wahl­kreis 237 Bay­reuth umfasst die Stadt Bay­reuth, den Land­kreis Bay­reuth und eini­ge Gemein­den des Land­krei­ses Forch­heim. Bei­de Land­rats­äm­ter wer­den am Wahl­abend ihre Zwi­schen­er­geb­nis­se an das Wahl­amt im Bay­reu­ther Rat­haus wei­ter­lei­ten. Dort wer­den die Daten dann zu einem vor­läu­fi­gen Aus­zäh­lungs­er­geb­nis zusam­men­ge­fügt. Die­ses ist jedoch nicht vor 22 Uhr zu erwarten.

Das Neue Rat­haus, Luit­pold­platz 13, wird am Wahl­abend geöff­net sein. Inter­es­sier­te kön­nen sich im Foy­er des 2. Stocks über eine Groß­bild­lein­wand über den Fort­gang der Stim­men­aus­zäh­lung informieren.