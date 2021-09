Bereits am Sonn­tag, den 12.9. mach­te sich die SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­ti­na Stamm-Fibich mit eini­gen Mit­glie­dern der umlie­gen­den SPD-Orts­ver­ei­ne auf den Weg durch das schö­ne Aisch­tal. Noch vor Beginn der in Lon­ner­stadt begin­nen­den Tour hat­ten die Teil­neh­mer die Mög­lich­keit die neue Arzt­pra­xis von Til­man Goth­ner zu besich­ti­gen, wel­che am 1. Sep­tem­ber eröff­net wurde.

Dann ging es los in Rich­tung Höchstadt. Am dor­ti­gen Markt­platz war­te­ten schon ein paar Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf die Rad­ler, wel­che sich am SPD-Info­stand mit der Abge­ord­ne­ten und den Orts­vor­sit­zen­den über poli­ti­sche The­men austauschten.

Nach einer kur­zen Ver­schnauf­pau­se ging es dann wei­ter zum Adels­dor­fer Markt­platz. Dort erwar­te­ten die Teil­neh­mer der Rad­tour ein Info­stand mit Geträn­ken und Kuchen. Auch hier gab es wie­der gute Gesprä­che mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern. The­men waren u.a. die Ren­te, der Arbeits­markt und auch der Klimaschutz.

Alle waren sich einig, die­se Rad­tour ver­langt nach einer Wiederholung!

Mecht­hild Weis­haar-Glab (SPD Höchstadt), Nor­bert Lamm (SPD Adels­dorf) und Gün­ter Rost (SPD Lonnerstadt)