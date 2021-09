Geführ­te E‑Bike-Tour Tour macht´s möglich

Mit einem neu­en und krea­ti­ven Kon­zept will das Leer­stands­ma­nage­ment im Land­kreis die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für das The­ma Alt­bau-Sanie­rung inter­es­sie­ren. Am zwei­ten Okto­ber-Wochen­en­de wird dazu eine geführ­te (E-)Biketour ange­bo­ten, die gelun­ge­ne Bei­spie­le zeigt und eben­so kom­pakt wie unter­halt­sam zahl­rei­che Infos liefert.

Ihr wollt…

… mehr zur Sanie­rung von Alt­bau­ten erfahren?

… mit Fach­ex­per­ten und pri­va­ten Bau­her­ren ins Gespräch kommen?

… euch Inspi­ra­ti­on und Tipps für euer eige­nes Sanie­rungs­pro­jekt holen?

… erfah­ren, mit wel­chen Ange­bo­ten euch der Land­kreis bei Sanie­rungs­start unterstützt?

… auf E‑Bikes von Cube die Tour von Wei­ßen­stadt nach Rös­lau radeln?

Am Sams­tag, den 09.10.2021, lädt der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge unter dem Titel „Mit dem (E)-Bike zum #frei­raum im Fich­tel­ge­bir­ge“ zu einer Rad­tour durch die krea­ti­ve Leer­stand­nut­zung im Fich­tel­ge­bir­ge ein. Wäh­rend der gemein­sa­men Tour wird auf­ge­zeigt, wie man an das The­ma der Sanie­rung her­an­ge­hen kann und was man beach­ten sollte.

Die Rad­tour führt von Wei­ßen­stadt über Kir­chen­lami­tz und Markt­leu­then nach Rös­lau. An ver­schie­de­nen Sta­tio­nen erhal­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer von Archi­tek­ten Exper­ten­wis­sen zum Erhalt alter Bau­sub­stanz. Pri­va­te Bau­her­ren lie­fern Insi­der­tipps und geben Ein­blicke in ihre Sanierungsprojekte.

Dane­ben gibt es jede Men­ge Inspi­ra­ti­on und Moti­va­ti­on für das eige­ne Sanie­rungs­pro­jekt. Außer­dem wer­den die Bera­tungs­an­ge­bo­te des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge vor­ge­stellt, die Erst­be­ra­tungs­gut­schei­ne für die Leer­stand­sa­nie­rung sowie die Ener­gie­be­ra­tung. Im Alten Bahn­hof in Wei­ßen­stadt fin­den zwei Aus­stel­lun­gen statt. Zum einen eine Foto­aus­stel­lung zum The­ma „Leer­stand­sa­nie­rung“ sowie eine Aus­stel­lung indi­vi­du­el­ler, nach­hal­ti­ger Möbel von edic­tum – Uni­kat Mobiliar.

Ein eige­nes (E-)Bike mit­zu­brin­gen, ist übri­gens nicht nötig. Treff­punkt ist am Park­platz bei der Anger­müh­le in Wei­ßen­stadt, wo man sich für die­sen Tag kosten­los ein E‑Bike der Mar­ke Cube von Fich­tel­rad aus­lei­hen kann. Ganz ent­spannt geht es anschlie­ßend gemein­sam auf die Rad­tour. End­sta­ti­on ist im Gast­hof „Wei­ßes Roß“ in Rös­lau bei regio­na­len Spei­sen, Geträn­ken und Musik. Gegen 21 Uhr wer­det ihr mit dem Buss­hut­tle zurück nach Wei­ßen­stadt gefah­ren. Die Ver­pfle­gung unter­wegs über­nimmt der Veranstalter.

Die Anmel­dung zur Tour ist ab sofort und spä­te­stens bis zum 30.09.2021 mög­lich: (https://​forms​.gle/​Y​r​T​J​C​m​m​B​h​m​R​a​D​L​VL6). Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 30 Per­so­nen begrenzt.

Pro­gramm:

10:00 Uhr Anger­müh­le Weißenstadt

„Sanie­rung histo­ri­sches Gebäude“

„Sanie­rung histo­ri­sches Gebäude“ 11:30 Uhr Bahn­hof Wei­ßen­stadt Aus­stel­lung von

Foto­graf Jörg Gul­den & edic­tum – UNI­KAT MOBILIAR

Foto­graf Jörg Gul­den & edic­tum – UNI­KAT MOBILIAR 13:30 Uhr zukünf­ti­ge Zoigl­stu­be Kirchenlamitz

Gewöl­be­sa­nie­rung, Simon Lang

Gewöl­be­sa­nie­rung, Simon Lang 15:00 Uhr Hofer Stra­ße 18, Kirchenlamitz

Sanie­rungs­erst­be­ra­tung, Archi­tekt Ger­hard Plaß

Sanie­rungs­erst­be­ra­tung, Archi­tekt Ger­hard Plaß 16:30 Uhr Kai­ser­gas­se 13, Marktleuthen

Team Archi­tekt Peter Kuchen­reu­ther, Eigen­tü­mer Andre­as Ritter

Team Archi­tekt Peter Kuchen­reu­ther, Eigen­tü­mer Andre­as Ritter 18:30 Uhr Gast­hof Wei­ßes Roß Röslau

Sanie­rung Fas­sa­de, Fen­ster & Innen­hof, Die­ter Küspert

Sanie­rung Fas­sa­de, Fen­ster & Innen­hof, Die­ter Küspert Gemein­sa­mer Aus­klang der Tour bei regio­na­len Spei­sen und Geträn­ken sowie Musik

.