Dezen­tra­les Imp­fen ist in den Räu­men des Bür­ger­ver­eins Gaustadt ohne Anmel­dung mög­lich, Ter­min am 01.10.2021 von 13:00h bis 15:00h Gaustadter Haupt­stra­ße 46. Der Bür­ger­ver­ein bit­tet um mög­lichst vie­le Teil­neh­mer, um für den Herbst gut gerü­stet zu sein. Räum­lich­kei­ten sind die Geschäfts­stel­le des BV in den Räu­men der alten Post mit der Bus­hal­te­stel­le direkt vor der Tür.

Geimpft wer­den Bio­n­tec und John­son John­son. „Ein Piks und los geht’s in die Frei­heit“ so Danie­la Reinfel­der, Ehren­vor­sit­zen­de des BV Gaustadt.