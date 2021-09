Der Land­kreis Kro­nach hat am Diens­tag, 21. Sep­tem­ber, das drit­te Mal in Fol­ge den Schwel­len­wert der 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 35 wie­der unter­schrit­ten (Sonn­tag, 19.09.: 33,2; Mon­tag, 20.09.: 27,1; Diens­tag, 21.09.: 31,6). Somit ent­fällt gemäß der aktu­el­len Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men-Ver­ord­nung die all­ge­mei­ne 3‑G-Regel (geimpft, gene­sen, gete­stet) in Innen­be­rei­chen ab Don­ners­tag (23. Sep­tem­ber), 0 Uhr.

Dies betrifft fol­gen­de Berei­che in geschlos­se­nen Räumen:

öffent­li­che und pri­va­te Ver­an­stal­tun­gen bis 1.000 Per­so­nen in nicht­pri­va­ten Räumlichkeiten

Sport­stät­ten und prak­ti­sche Sport­aus­bil­dung, Fitnessstudios

Kul­tur­be­reich mit Thea­tern, Opern, Kon­zert­häu­sern, Büh­nen, Kinos, Muse­en, Aus­stel­lun­gen, Gedenkstätten

Gastro­no­mie

Beher­ber­gungs­we­sen

Hoch­schu­len, Tagun­gen, Kon­gres­se, Biblio­the­ken und Archive

außer­schu­li­sche Bil­dungs­an­ge­bo­te ein­schließ­lich der beruf­li­chen Aus‑, Fort- und Wei­ter­bil­dung sowie Musik­schu­len, Fahr­schu­len und der Erwachsenenbildung

zoo­lo­gi­sche und bota­ni­sche Gärten

Frei­zeit­ein­rich­tun­gen ein­schließ­lich Bäder, Ther­men, Sau­nen, Sola­ri­en, Füh­run­gen, Frei­zeit­parks, Indoor­spiel­plät­zen, Spiel­hal­len und ‑ban­ken,

Wettannahmestellen

Wettannahmestellen tou­ri­sti­scher Bahn- und Reisebusverkehr

Dienst­lei­stun­gen, bei denen eine kör­per­li­che Nähe zum Kun­den unab­ding­bar ist und die kei­ne medi­zi­ni­schen, the­ra­peu­ti­schen oder pfle­ge­ri­schen Lei­stun­gen sind.

Besuch von Pati­en­ten in Krankenhäusern

Die Behör­de weist dar­auf hin, dass die 3‑G-Regel beim Besuch von Alten‑, Pfle­ge- und Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen sowie beim Zugang zu Mes­sen und zu Ver­an­stal­tun­gen mit mehr als 1.000 Per­so­nen auch wei­ter­hin Bestand hat.