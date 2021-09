Am Sams­tag, 25. Sep­tem­ber, von 14 bis 16 Uhr, laden die Trail-Crew und das Amt für Kin­der, Jugend, Fami­lie und Inte­gra­ti­on zur offi­zi­el­len Ein­wei­hung der Moun­tain­bike-Trails „Bären­lei­te“ ein. Nach der offi­zi­el­len Eröff­nung durch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger besteht die Mög­lich­keit, die Trails zu befah­ren und an geführ­ten Strecken­be­ge­hun­gen teil­zu­neh­men. Ein kosten­lo­ses Foto­shoo­ting mit Action­bil­dern an den ver­schie­de­nen Strecken steht eben­so auf dem Pro­gramm. Für das leib­li­che Wohl sorgt die Trail-Crew mit Kaf­fee und Kuchen. Die Moun­tain­bike-Trails „Bären­lei­te“ befin­den sich im Wald­stück ober­halb des Park­plat­zes Süd­fried­hof. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Trails fin­den Inter­es­sier­te auf der Home­page der Trail-Crew unter www​.bae​ren​lei​te​-trails​.de.