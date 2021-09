Lebens-Wege: Wil­hel­mi­nen­aue

Lebens-Wege: Das ist das Mot­to eines Spa­zier­gangs mit Tex­ten und Impul­sen in der Wil­hel­mi­nen­aue am Mitt­woch, 6. Okto­ber, von 17 bis 18.30 Uhr. Wenn Spa­zier­gän­ger einen Weg gehen, tref­fen sie auf Kreu­zun­gen, machen Umwe­ge, suchen Weg­wei­ser. Men­schen kön­nen das auf ihren Lebens­weg über­tra­gen: Wie habe ich mich an Kreu­zun­gen des Lebens ent­schie­den? Wel­che Umwe­ge habe ich gemacht, und wie haben sie sich aus­ge­wirkt? Geführt von Chri­stel Saka­low, Päd­ago­gin mit Pil­gerer­fah­rung, und Trau­er­be­glei­te­rin Ire­ne Wege­ner tref­fen die Teil­neh­men­den auf dem Gelän­de der Wil­hel­mi­nen­aue auf sol­che Ele­men­te ihrer „Lebens-Wege“. Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und die Katho­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung; der Abend ist auch Teil der öku­me­ni­sche Rei­he „Gemein­sam auf dem Weg. Ange­bo­te für Trau­ern­de und Inter­es­sier­te“. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebe­ten. Anmel­dung bis 29. Sep­tem­ber beim Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk per Mail an info@​ebw-​oberfranken-​mitte.​de oder tel. 0921/56 06 810. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, auch zum Hygie­nekon­zept, unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de