Seit vie­len Jah­ren gibt es in Forch­heim den Squa­re Dance Club „Dan­cing Trouts“. Squa­re Dance ist ein Volks­tanz, der in den USA ent­stan­den ist. Der Ursprung liegt aber in Euro­pa, ins­be­son­de­re in Frank­reich und Groß­bri­tan­ni­en, denn vie­le Tanz­fi­gu­ren basie­ren auf den tra­di­tio­nel­len Tän­zen der Aus­wan­de­rer. Die Ame­ri­ka­ner brach­ten den Squa­re-Dance nach dem zwei­ten Welt­krieg mit nach Deutschland.

Im Jahr 2000 grün­de­ten 20 Mit­glie­dern den Club. Der Name des Clubs fin­det sich im Forch­hei­mer Stadt­wap­pen und heißt über­setzt „Tan­zen­de Forellen“.

Der Tanz wird im Squa­re (zu deutsch „Qua­drat“), also mit vier Paa­ren, getanzt. Die Paa­re befol­gen die Schritt­vor­ga­be des „Cal­lers“ (Ansa­gers). Er callt (singt) die aus­ge­wähl­ten Figu­ren im Rhyth­mus des Lie­des. Die Tän­zer beherr­schen min­de­stens 68 Figu­ren, die in einem Kurs erlernt wer­den können.

Die „Dan­cings Trouts“ tref­fen sich jeden Diens­tag von 19.00 – 21.30 Uhr in Forch­heim im Sport­heim SV Bucken­ho­fen, Zur Stau­stu­fe 8.

Eine Mög­lich­keit, sich unver­bind­lich Squa­re Dance anzu­schau­en und mit­zu­tan­zen, gibt es beim Open Hou­se am 5.10. und 12.10.21 im Sport­heim SV Bucken­ho­fen, Zur Stau­stu­fe 8 ab 19.00 Uhr. Am 19.10.21 star­tet ein neu­er Kurs.

Auf­grund der Coro­na­si­tua­ti­on müs­sen auch wir die 3 G‑Regelung (geimpft, gete­stet, gene­sen) anwen­den. Die aktu­el­len Vor­ga­ben und Ände­run­gen sind auf der Home­page nachzulesen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page unter www​.dan​cing​-trouts​.de

Ansprech­part­ner sind:

Max Rei­ner, Tel. 09194/722543, Mobil.: 0157/522 659 25

E‑Mail president@​dancing-​trouts.​de