Das Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) setzt nach einer Som­mer­pau­se sei­ne belieb­te Rei­he von Online-Vor­trä­gen zur frän­ki­schen Geschich­te fort. Für Sams­tag, 25. Sep­tem­ber, 19 Uhr, den Vor­abend der Bun­des­tags­wahl, lädt der Geschichts­ver­ein zu einem Vor­trag über Wah­len in der Ver­gan­gen­heit ein. Der ober­frän­ki­sche Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold berich­tet über Par­la­ments­wah­len in Fran­ken zwi­schen 1848 und dem Ersten Welt­krieg. Er geht dabei der Fra­ge nach, wer eigent­lich wäh­len durf­te, wie gewählt wur­de und was man über­haupt wäh­len konn­te. The­ma wer­den auch die Ver­su­che der baye­ri­schen Regie­rung sein, die Wah­len in ihrem Sin­ne zu beein­flus­sen; die­se soge­nann­te Wahl­kreis-Geo­me­trie kam beson­ders in Ober­fran­ken zum Tragen.

Der Vor­trag ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW beim jewei­li­gen Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.