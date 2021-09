Am Mitt­woch, 29. Sep­tem­ber ver­leiht der BUND Natur­schutz den Bam­ber­ger Natur­schutz­preis an die loka­le Grup­pe von fri­days for future. Die Preis­ver­lei­hung fin­det im Rah­men der Mit­glie­der­ver­samm­lung des BUND Natur­schutz Bam­berg statt. Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich und bie­tet Gele­gen­heit, die Akti­vi­tä­ten des Umwelt­ver­ban­des ken­nen zu ler­nen und sich über aktu­el­le Umwelt­the­men aus­zu­tau­schen. Sie beginnt um 19 Uhr in der KUFA, Ohm­stra­ße 3 in Bam­berg.

Auf­grund der Coro­na-Regeln ist eine Anmel­dung bis Diens­tag, 28. Sep­tem­ber unter bamberg@​bund-​naturschutz.​de oder Tel: 0951/5190611 not­wen­dig. Bei der Ver­an­stal­tung gilt die 3 G‑Regel.