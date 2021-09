Brust­krebs-Schlei­fen-Akti­on im Brust­krebs­mo­nat Oktober

Am 01. Okto­ber star­tet die Bene­fiz­ak­ti­on der Bam­ber­ger Bäcke­rei Los­karn zu Gun­sten der Baye­ri­schen Krebs­ge­sell­schaft e.V.

Zum Auf­takt ver­teilt Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, die gebacke­nen „Brust­krebs­schlei­fen“ von 13.30 Uhr bis 15 Uhr auf dem Grü­nen Markt (Gabel­mann), gegen eine Spen­de für die Bam­ber­ger Krebsberatung.

Einen Monat lang kön­nen die Bam­ber­ger ihre gelieb­ten Hörn­chen auch in Form einer Schlei­fe kau­fen und damit etwas Gutes für brust­krebs­kran­ke Frau­en tun.

Denn von jedem ver­kauf­ten Schlei­fen­ge­bäck gehen 50 Cent als Spen­de an die Psy­cho­so­zia­le Krebs­be­ra­tungs­stel­le in Bam­berg. Die gebacke­nen „Brust­krebs­schlei­fen“ sind wäh­rend des gan­zen Monats Okto­ber in allen Filia­len der Bäcke­rei Los­karn erhältlich.