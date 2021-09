„Die Erfah­rung lehrt uns, dass Lie­be und Freund­schaft, nicht dar­in bestehen, dass man ein­an­der ansieht, son­dern dass man gemein­sam in die glei­che Rich­tung blickt.“

Antoi­ne de Saint-Exupéry

Mit einem Got­tes­dienst unter die­sem Mot­to ende­te an der Fach­schu­le für Hei­ler­zie­hungs­pfle­ge und Hei­ler­zie­hungs­pfle­ge­hil­fe der Barm­her­zi­gen Brü­der Grems­dorf die Ein­füh­rungs­wo­che für alle neu­en Fachschüler:innen in die­sem Schul­jahr. Für neun ange­hen­de Heilerziehungspflegehelfer:innen und 27 ange­hen­de Heilerziehungspfleger:innen beginnt nun ein neu­er und span­nen­der Lebensabschnitt.

Die Ein­füh­rungs­ta­ge an der Fach­schu­le stan­den ganz im Zei­chen des Ken­nen­ler­nens und der Ori­en­tie­rung. Ob bei einer Schnit­zel­jagd durch das Gelän­de des mit­tel­frän­ki­schen Haupt­stand­orts, bei einer Wan­de­rung in die nähe­re Umge­bung oder dem gemein­sa­men Zube­rei­ten des Mit­tag­essens – es boten sich vie­le Gele­gen­hei­ten für Schüler:innen und Lehr­kräf­te, um mit­ein­an­der ins Gespräch zu kommen.

Mit „dem Blick in die glei­che Rich­tung“ ist es das Ziel der Augu­sti­nus Schu­le, her­vor­ra­gend qua­li­fi­zier­te Hilfs- und Fach­kräf­te im Bereich der Behin­der­ten­hil­fe aus­zu­bil­den. Neben der indi­vi­du­el­len Ent­wick­lung von Per­sön­lich­keit durch inten­si­ve Beglei­tung und fach­lich hoch­wer­ti­ge Ver­mitt­lung von Inhal­ten, sind star­ke Koope­ra­ti­ons­part­ner ein wich­ti­ges Ele­ment der Aus­bil­dung. „Wir freu­en uns auch in die­sem Jahr auf die Zusam­men­ar­beit mit unse­ren koope­rie­ren­den Ein­rich­tun­gen, allen vor­an unse­rem Trä­ger, den Barm­her­zi­gen Brü­dern sowie den Pra­xis­an­lei­tun­gen, denen eine wich­ti­ge Auf­ga­be in der Aus­bil­dung zu Teil wird“, betont San­dra Klas, stell­ver­tre­ten­de Schul­lei­te­rin der Augustinus-Schule.

Infor­ma­tio­nen zur Aus­bil­dung und zur Bewer­bung sind auf der Home­page www​.her​zens​sa​che​-inklu​si​on​.de oder auf den ent­spre­chen­den Social Media-Kanä­len zu finden.

San­dra Klas