Anläss­lich der 75 Jahr-Fei­er des SV Pretz­feld, wur­de auch die noch jun­ge Kara­te-Abtei­lung mit Part­ner-Ver­ei­nen aus der Frän­ki­schen Schweiz, für eine Vor­füh­rung ein­ge­la­den Alle haben zuge­sagt und so wer­den die Kara­te­ka am Sonn­tag, den 3.10.2021 um 17 Uhr, bei schö­nem Wet­ter auf dem Fuß­ball­platz und bei Regen in der Schul­turn­hal­le, einen Ein­blick in unse­ren Sport geben. Hel­mut Sta­del­mann und Thor­sten Leh­mann, alle­samt Mei­ster des Deut­schen Kara­te-Ver­ban­des freu­en sich auf vie­le Zuschauer.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de