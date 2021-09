Inte­gra­ti­ves Sport­fest für ALLE: Inklu­si­on und Inte­gra­ti­on – dass ist neben den vie­len Sport­ar­ten das Haupt­the­ma unse­res mach­MIT Sportfests

Das mach­MIT Sport­fest ver­steht sich als bun­tes Fest der Inte­gra­ti­on & Inklu­si­on. Der sport­li­che und freund­schaft­li­che Cha­rak­ter ent­steht durch die Teil­nah­me von Men­schen mit und ohne Behin­de­rung, die Spaß an Bewe­gung haben! Dabei kön­nen ver­schie­de­ne Sport­ar­ten inklu­siv an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen erlebt und aus­pro­biert wer­den. So z.B. Aik­ido, Blin­den-Tisch­ten­nis und –Fuß­ball, Rei­ten, Cross-Boc­cia, Roll­stuhl-Bas­ket­ball oder auch ein Roll­stuhl-Par­cours. An jeder die­ser Sta­tio­nen kön­nen Stem­pel gesam­melt werden.

Alle Inter­es­sier­ten sich herz­lich ein­ge­la­den und kön­nen ein­fach vor­bei­kom­men und sich Vor­ort anmel­den, Ein­tritt muss jedoch kei­ner gezahlt werden.

Alle Teil­neh­men­den erhal­ten ein Sport­fest-T-Shirt und eine Urkun­de. Wer genü­gend Stem­pel gesam­melt hat, bekommt außer­dem eine Medaille.

Wer gera­de Pau­se macht, kann auch bei den ver­schie­den­sten Sport­ar­ten zuschau­en! Spä­ter gibt es noch ein klei­nes Unter­hal­tungs­pro­gramm mit Bands, wie Bam­bäg­ga, Ram­ba-Zam­ba und Hör­sturz auftreten!

Zudem kom­men alle Bam­ber­ger Inklu­si­ons-Bot­schaf­ter zu Besuch um für die Bewer­bung der Stadt Bam­berg als Host-Town 2023 kräf­tig Wer­bung zu machen. Ange­fan­gen von Mela­nie Huml und Danie­la Kicker sind dies auch Andre­as Schwarz, Chris Dels und die bei­den Bam­bäg­ga-Brü­der Jonas und David Ochs!

Sams­tag, 25.9.2021

Berufs­schu­le 1 Ohm­stra­ße Bamberg

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum ersten Inklu­si­ons-Sport­fest fin­den sie auch im Inter­net unter: www​.ginas​.net/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​/​m​a​c​h​m​i​t​-​s​p​o​r​t​f​est