Kulm­bach. Am heu­ti­gen Mon­tag wur­de ein wei­te­rer posi­ti­ver Coro­na­vi­rus-Fall im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 26 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach liegt damit bei 36,4.

Aktu­el­le Corona-Fälle 54 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 26 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 36,4 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 3 (0 | 0) in Qua­ran­tä­ne 84 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.252 (+ 1) Gene­se­ne 4.080 (+ 7) Ver­stor­be­ne 118

Eine Per­son wird in einem Kran­ken­haus außer­halb des Land­krei­ses Kulm­bach sta­tio­när betreut. In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den 38 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Imp­fun­gen:

Bei den bei­den Son­der­impf­ak­tio­nen des Land­krei­ses wur­den am Wochen­en­de 69 Per­so­nen erst‑, zweit- oder dritt­ge­impft. „Das ist ein zufrie­den­stel­len­des Ergeb­nis, das zeigt, dass es rich­tig ist, mit der Imp­fung zu den Men­schen zu gehen“, sagt der Lei­ter des Kri­sen­stabs Oli­ver Hem­pfling. Gleich­zei­tig kün­digt er wei­te­re Impf­an­ge­bo­te die­ser Art an. „Wir wer­den unter dem Mot­to #Hier­Wird­Ge­impft auch künf­tig unse­rer Bevöl­ke­rung die Mög­lich­keit bie­ten, sich so ein­fach wie mög­lich imp­fen zu las­sen“, so Hempfling.

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 48.312 (67,64%) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 45.208 (63,29%) Sum­me Drittimpfungen 498

