Auf­rech­te­re Kör­per­hal­tung, kei­ne Ver­span­nun­gen oder Rücken­schmer­zen, ver­bes­ser­te Atmung, mehr Leich­tig­keit und bes­se­rer Lauf­rhyth­mus – vie­le Hob­by­läu­fer sind vom Nut­zen der LAUF­MAUS – einem ergo­no­misch geform­ten Grif­f­ele­ment, das für eine ver­bes­ser­te Hal­tung sorgt – bereits über­zeugt. An der OTH Amberg-Wei­den star­tet nun eine mehr­jäh­ri­ge Gemein­schafts­stu­die mit dem Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge, um die Aus­wir­kun­gen der LAUF­MAUS auf den Bewe­gungs­ap­pa­rat genau­er zu unter­su­chen und die beschrie­be­nen Aspek­te wis­sen­schaft­lich zu quantifizieren.

„Mit der Stu­die wol­len wir die posi­ti­ven Effek­te der LAUF­MAUS, die von Nut­zern schon viel­fach bestä­tigt wur­den, einer umfang­rei­chen Unter­su­chung unter­zie­hen“, erläu­tert Prof. Dr. Ste­fan Ses­sel­mann, Pro­jekt­lei­ter an der OTH Amberg-Wei­den, und kon­kre­ti­siert: „Die Stu­die besteht aus meh­re­ren Pro­jekt­pha­sen, im ersten Schritt arbei­ten wir mit Lauf­an­fän­gern und ana­ly­sie­ren die bio­me­cha­ni­schen Bewe­gungs­ab­läu­fe mit und ohne LAUF­MAUS auf einem Lauf­band. Damit schaf­fen wir sozu­sa­gen die Basis für wei­te­re Pro­jekt­pha­sen.“ Im wei­te­ren Ver­lauf sind umfang­rei­che­re Unter­su­chun­gen mit ambi­tio­nier­ten Läu­fern geplant, um nicht nur den Sofort-Effekt, son­dern auch lang­fri­sti­ge Aus­wir­kun­gen auf die Lei­stungs­fä­hig­keit und den Lauf­stil mes­sen zu können.

Nut­zen über den Sport hinaus

„Wir und ins­be­son­de­re unser Pro­jekt­part­ner, die sport­me­di­zi­ni­sche Abtei­lung am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge, sind außer­dem sehr an den all­ge­mei­nen Aus­wir­kun­gen auf den Bewe­gungs­ap­pa­rat inter­es­siert“, so Prof. Ses­sel­mann. Denn ein wei­te­res Ein­satz­ge­biet der LAUF­MAUS, abseits vom Sport, ist bei Pro­ble­men und Beschwer­den des Bewe­gungs­ap­pa­rats, zum Bei­spiel nach Ver­let­zun­gen, Krank­hei­ten oder durch Fehlstellungen.

So war es auch eine schwer­wie­gen­de Ver­let­zung des Erfin­ders, die den Anstoß zur Ent­wick­lung der LAUF­MAUS gab: Dr. Horst Schü­ler, Sport- und All­ge­mein­me­di­zi­ner sowie Osteo­path, ent­wickel­te das Grif­f­ele­ment nach­dem er merk­te, dass sich sein Bewe­gungs­spiel­raum durch eine Ent­la­stungs­po­si­ti­on der Arme deut­lich verbesserte.

Dr. Phil­ipp Koehl, Ärzt­li­cher Direk­tor am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge, erläu­tert dazu: „Die­ser Aspekt der LAUF­MAUS, ist für uns als Kli­ni­kum natür­lich beson­ders inter­es­sant. Des­halb freu­en wir uns auf die fol­gen­de Zusam­men­ar­beit mit der OTH Amberg-Wei­den und sind gespannt auf die Aus­wer­tung der ersten Stu­di­en­ergeb­nis­se.“ Die Details für die auf meh­re­re Jah­re ange­leg­te Stu­die wur­den bei einer ersten Pro­jekt­be­spre­chung an der OTH Amberg-Wei­den fest­ge­setzt. Neben den Betei­lig­ten des Kli­ni­kums Fich­tel­ge­bir­ge und der Hoch­schu­le, haben dar­an der Erfin­der Dr. Horst Schü­ler sowie Bernd Urban seni­or und juni­or vom Sani­täts­haus Urban & Kemm­ler in Wei­den teil­ge­nom­men, die eben­falls medi­zi­nisch-tech­ni­sches Inter­es­se an der LAUF­MAUS haben. Außer­dem war auch Chri­sti­an Wolf dabei, Mit­glied im Ath­le­tik­trai­ner­stab des Deut­schen Eis­hockey Bun­des. Die­ser wird das Pro­jekt auch aus Gesichts­punk­ten des Lei­stungs- und Brei­ten­sports fach­lich unterstützen.

Pro­ban­den gesucht

Für die erste Pro­jekt­pha­se wer­den aktu­ell Lauf­an­fän­ger als Pro­ban­den gesucht. Inter­es­sier­te kön­nen sich per Email an Chri­sto­pher Fleisch­mann (c.​fleischmann@​oth-​aw.​de) wen­den, um mehr Details zu erfahren.