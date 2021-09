Bam­berg

Trach­ten­näh­kurs

Mitt­woch, 6. Okto­ber 2021

18:30 – 21:30 Uhr

Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, Haupt­stra­ße 3, 96158 Frensdorf

Ein Kurs für alle, die sich unter fach­kun­di­ger Anlei­tung eine eige­ne ober­frän­ki­sche Tracht nähen möch­ten. Der Kurs fin­det jeweils im Abstand von zwei Wochen statt. Die eige­ne Aus­rü­stung samt Näh­ma­schi­ne muss mit­ge­bracht wer­den. Anmel­dung und Vor­ge­spräch direkt bei der Kurs­lei­te­rin. Ab dem 6. Okto­ber 2021 jeweils mitt­wochs von 18:30 – 21:30 Uhr.

Die Kurs­ge­bühr beträgt 13 Euro. Anmel­dung bei Chri­stia­na von Roit unter mail@​christiana-​von-​roit.​de oder Tel: 0172 2450473.

Stick­kurs: Immer dem Faden nach…

Don­ners­tag, 30. Okto­ber 2021

10 – 16 Uhr

Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, Haupt­stra­ße 3, 96158 Frensdorf

Die Kunst des Stickens und das Bedürf­nis zu schmücken und zu deko­rie­ren, sind bei­na­he so alt wie die Mensch­heit. Immer schon wur­den Gebrauchs­ge­gen­stän­de und Klei­dungs­stücke mit far­bi­gen Fäden ver­ziert und ein­fa­che Sti­che kunst­voll kom­bi­niert. Eigent­lich gibt es nur vier Grund­stich­ar­ten, die in die­sem Kurs vor­ge­stellt wer­den. Die­se wer­den dann nach Vor­la­ge oder eige­nem Ent­wurf in einem klei­ne­ren Pro­jekt wie Nadelm­äpp­chen, Arm­band oder der­glei­chen umge­setzt. Das Pro­bier­ma­te­ri­al wird gestellt, das Pro­jekt­ma­te­ri­al im Kurs direkt gekauft. Der Kurs ist auch für Anfän­ger geeignet.

Die Kurs­ge­bühr beträgt 25 Euro. Anmel­dung bei Susan­ne Hinz unter rosanne-​ideen@​franken-​online.​de.

Bay­reuth

Semi­nar Kommunaltechnik

Diens­tag, 12. Okto­ber 2021

9 – 16 Uhr

Land­wirt­schaft­li­che Lehr­an­stal­ten, Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 39, 95447 Bayreuth

Am Schu­lungs­tag zum The­ma „Mäh­kon­zep­te im kom­mu­na­len Innen- und Außen­be­reich – zur Stei­ge­rung der Diver­si­tät“ berich­ten ver­schie­de­ne Prak­ti­ker über ihre Mäh­kon­zep­te im Innen- und Außen­be­reich. Von den ersten Über­le­gun­gen, bis zur Umset­zung vom Mäh­kon­zep­ten zei­gen die Refe­ren­ten ver­schie­de­ne Mög­lich­kei­ten wie Mäh­kon­zep­te erstellt wer­den kön­nen. Des Wei­te­ren wird das The­ma Aus­gleichs­flä­chen beleuch­tet. In der zwei­ten Tages­hälf­te wer­den die tech­ni­sche Unter­schie­de der aktu­el­len Mäh­tech­ni­ken vor­ge­stellt. Im Anschluss folgt eine Vor­füh­rung der ver­schie­de­nen Mäh­ge­rä­te im prak­ti­schen Einsatz.

Die Kurs­ge­bühr beträgt 45 Euro incl. Mit­tag­essen und Geträn­ke sowie Kaf­fee und Kuchen. Online-Anmel­dung unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​s​e​m​i​n​a​r​-​k​o​m​m​u​n​a​l​t​e​c​h​nik.

Info­tag „Wolf: Her­den- und Stallschutz“

Mitt­woch, 13. Okto­ber 2021

8:30 – 14 Uhr

Land­wirt­schaft­li­che Lehr­an­stal­ten, Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 39, 95447 Bayreuth

Am Info­tag „Wolf: Her­den- und Stall­schutz“, der in Koope­ra­ti­on mit dem AELF Bayreuth/​Münchberg erfolgt, wer­den der aktu­el­le Stand, die Rechts­grund­la­gen, Pra­xis­lö­sun­gen, För­de­run­gen sowie das The­ma Her­den­schutz­hun­de beleuch­tet. Neben den Vor­trä­gen fin­den auch Pra­xis­vor­füh­run­gen statt.

Die Semi­nar­ge­bühr beträgt 10 Euro. Online-Anmel­dung unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​l​a​n​d​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​gen.