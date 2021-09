Vor Kur­zem durf­te die CSU Adels­dorf mit dem Säch­si­schen Mini­ster­prä­si­den­ten Micha­el Kret­schmer und dem Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den der CDU im Säch­si­schen Land­tag, Chri­sti­an Hart­mann zwei sehr sym­pa­thi­sche und hoch­ka­rä­ti­ge Gäste im Adels­dor­fer Schloss­gar­ten begrü­ßen. Anlass des Besuchs war die von Ste­fan Mül­ler initi­ier­te Som­mer-Lounge, bei der sich in ent­spann­ter Atmo­sphä­re über poli­ti­sche The­men aus­ge­tauscht wer­den konn­te. Miche­al Kret­schmer und Chri­sti­an Hart­mann stell­ten sich zusam­men mit Ste­fan Mül­ler den Fra­gen der Zuhö­rer und gaben inter­es­san­te Ein­blicke in die Bay­risch-Säch­si­sche Zusam­men­ar­beit. Der Zuspruch zu die­ser Ver­an­stal­tung war unter den Gästen groß. So betei­lig­ten sich neben zahl­rei­chen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern auch Ver­tre­ter aus Poli­tik und Wirt­schaft an der Dis­kus­si­on. Auch der Bay­ri­sche Innen­mi­ni­ster Joa­chim Her­mann mit sei­ner Frau Ger­s­wid kamen mit Freu­de nach Adels­dorf. Kret­schmer genoss sicht­lich den direk­ten Aus­tausch mit den Men­schen und bevor es für die Gäste aus Sach­sen wei­ter­ging, erfolg­te die Ein­tra­gung in das Gol­de­ne Buch der Gemein­de Adelsdorf.