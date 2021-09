Am Mitt­woch, 13. Okto­ber 2021 um 19.00 Uhr fin­det die LAND ROVER LIVE Ver­an­stal­tung zum The­ma „Future Mobi­li­ty“ bei Feser Scharf GmbH in Hall­stadt statt. Das Event beginnt um 19.00 Uhr. Es erwar­tet Sie ein span­nen­der Themenabend!

Refe­rent zu die­sem The­ma ist Prof. Dr. Har­ry Wag­ner, „Die Urba­ne Mobi­li­tät im Wan­del – Ein Blick in die Zukunft“

“MEGA­TRENDS wie Nach­hal­tig­keit, Digi­ta­li­sie­rung und Urba­ni­sie­rung ver­än­dern unser Leben grund­le­gend. Davon sind nicht nur die unter­schied­lich­sten Bran­chen betrof­fen, son­dern der Mensch als Indi­vi­du­um selbst.

War frü­her noch das Allein­stel­lungs­merk­mal der Auto­bau­er das Auto­mo­bil als phy­si­sches Pro­dukt selbst, so wer­den in Zukunft soft­ware-gestütz­te Dienst­lei­stun­gen den wesent­li­chen Unter­schied machen.

Mobi­li­ty as a Ser­vice, digi­ta­le Platt­for­men wie Apps und neue Öko­sy­ste­me ver­än­dern die Mobi­li­täts- und Auto­mo­bil­bran­che nach­hal­tig und wer­den die Art und Wei­se wie wir Mobi­li­tät erle­ben und kon­su­mie­ren wan­deln. In die­sem Zusam­men­hang spie­len inno­va­ti­ve und inte­grier­te Mobi­li­täts­lö­sun­gen, vom ein­fa­chen Gang als Fuß­gän­ger über die Nut­zung von Sharing- Fahr­zeu­gen bis hin zur drit­ten Dimen­si­on – den Flug­ta­xis, eine ent­schei­den­de Rol­le. Geschaf­fen wer­den neue Pro­dukt- und Tech­no­lo­gie­lö­sun­gen, die Ein­zug in unser täg­li­ches Leben als Mobi­li­ty User halten.“