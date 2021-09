In der Nacht vom 19.9.2021 auf den 20.9.2021 wur­de das Abge­ord­ne­ten­bü­ro des Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Jan Schif­fers (AfD) in der Schüt­zen­stra­ße erneut Ziel eines Farb­an­schlags. „Die­se wei­te­re fei­ge, anti­de­mo­kra­ti­sche Attacke spornt mich in mei­nem Ein­satz für Rechts­staat­lich­keit, Mei­nungs­viel­falt und Demo­kra­tie nur wei­ter an“ so Schif­fers. „Zugleich zeigt sich erneut, wie groß das Pro­blem Links­ex­tre­mis­mus in Bam­berg ist. Es wird end­lich Zeit, dass die­ses Pro­blem kon­se­quent auf allen poli­ti­schen Ebe­nen ange­gan­gen wird.“