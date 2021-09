Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauer­teig lädt am Mitt­woch, 22. Sep­tem­ber, nach Rögen zum letz­ten Stadt­teil­spa­zier­gän­gen in die­sem Jahr. Wäh­rend die­ser Spa­zier­gän­ge haben Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Stadt­teils die Mög­lich­keit, The­men anzu­spre­chen, die ihnen zu ihrem Stadt­teil unter den Nägeln bren­nen. „Ich schät­ze die­se Zusam­men­künf­te sehr. In span­nen­den Gesprä­chen habe ich vie­le Anre­gun­gen mit ins Rat­haus genom­men“, so OB Sauerteig.

Treff­punkt in Rögen ist um 17 Uhr das Gemein­de­haus, Mot­schen­tal 4a. „Wir berei­ten die Ter­mi­ne gemein­sam mit den Bür­ger­ver­ei­nen vor. Es ist aber jeder ein­ge­la­den, wei­te­re The­men ein­zu­brin­gen“, erklärt Sauer­teig. Den Ober­bür­ger­mei­ster wer­den wäh­rend des Spa­zier­gangs Exper­tin­nen und Exper­ten aus der Ver­wal­tung beglei­ten. Wei­te­re Stadt­teil­spa­zier­gän­ge fol­gen im kom­men­den Früh­jahr, wenn das Wet­ter und die Hel­lig­keit wie­der die abend­li­chen Bege­hun­gen zulassen.