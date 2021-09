Umlei­tung der Lini­en 281 und 281S wegen Sper­rung der Gosten­ho­fer Straße

Wegen Bau­ar­bei­ten ist die Gosten­ho­fer Stra­ße zwi­schen Syl­va­nia- und Volta­stra­ße von Mon­tag, 27. Sep­tem­ber bis Frei­tag, 1. Okto­ber 2021 gesperrt. Die Lini­en 281 und 281S fah­ren in die­ser Woche von Betriebs­be­ginn am Mon­tag an bis zum Betriebs­en­de am Frei­tag fol­gen­de Umlei­tungs­strecke: ab der Hal­te­stel­le Aurach­brücke rechts über die Alber­tus­stra­ße zur Hal­te­stel­le Frau­en­au­rach Schu­le bzw. umgekehrt.

Die Hal­te­stel­len Gosten­ho­fer Stra­ße kön­nen in die­ser Zeit nicht ange­fah­ren wer­den. Als Ersatz die­nen die Hal­te­stel­len Aurach­brücke bzw. Frau­en­au­rach Schu­le. Bei Fahr­ten über den Indu­strie­park wer­den auch die Hal­te­stel­len Frau­en­au­rach Bahn­hof bedient.